Лазерний комплекс 'Тризуб': в Україні створили зброю проти 'Шахедів'

В Україні розробили новий лазерний комплекс "Тризуб", призначений для боротьби з російськими безпілотниками, зокрема дронами типу Shahed.

Про це "Мілітарному" розповів розробник Celebra Tech, яка є його розробником. Зазначається, що наразі лазерний комплекс проходить фінальні випробування та готується до публічної презентації.

За даними Celebra Tech, "Тризуб" здатен збивати розвідувальні безпілотники противника на відстані до 1500 м. А ефективна дальність ураження FPV-дронів становить 800–900 м.

"На сьогодні "Тризуб" практично здатен досягати цілі на відстані 5 км – це дозволить ефективно збивати БпЛА типу Shahed", – зазначили у компанії.

Під час вдосконалень розробники впровадили у систему донаведення на базі штучного інтелекту, автоматичне захоплення та супровід цілей, а також інтеграцію з РЛС для отримання точних траєкторій руху ворожих об’єктів.

Також у компанії розповіли, що "Тризуб" можна інтегрувати у приватну ППО, яка покликана захищати критичну інфраструктуру, та стратегічно важливі підприємства. Окрім того, лазер можна використати і для розмінування.

Виконання системи на причіпній платформі забезпечує мобільність комплексу, дозволяючи оперативно розгортати його на загрозливих напрямках для захисту об’єктів інфраструктури або позицій військ.

Зброя проти дронів

Як повідомляв УНІАН, у США працюють над створенням зброї на основі високопотужної мікрохвильової енергії, яка буде здатна виводити з ладу електроніку дронів без пострілів.

Розробкою займається каліфорнійська компанія-виробник антен ThinKom Solutions. Систему під назвою Alecto там створюють за власні кошти. Відомо, що новинка вже є достатньо компактною для встановлення на бойову машину піхотного взводу.

Компанія ThinKom понад два десятиліття займалася розробкою антенних систем з фазованою решіткою для супутникового зв’язку. В основі нової системи Alecto лежить саме запатентована конструкція під назвою VICTS (Variable Inclination Continuous Transverse Stub). Це керована механічна фазова решітка, що забезпечує високу точність і низькі бічні пелюстки.

