Російський флот отримав новий ракетний корабель, який може нести 'Калібри' (фото)

Нещодавно один із таких кораблів уразила Україна.

8 травня 2026 року в російському Балтійську відбулася церемонія введення до складу Балтійського флоту малого ракетного корабля (МРК) "Буря" проєкту 22800 (шифр "Каракурт"). Про це повідомив канал Центру аналізу стратегій та технологій.

Корабель був побудований АТ Ленінградський суднобудівний завод "Пелла" в Отрадному (Ленінградська область) і став четвертим МРК проєкту 22800, переданим ВМФ цим підприємством та восьмим кораблем цього типу, введеним у стрій.

Усього для флоту РФ на п’яти різних підприємствах розпочали будівництво серії з 16 кораблів проєкту 22800. Відомо, що МРК проєкту 22800 був спроєктований АТ Центральне морське конструкторське бюро "Алмаз" і мав замінити в будівництві для ВМФ Росії МРК проєкту 21631 (шифр "Буян-М").

На практиці серія проєкту 22800 давно перетворилася на довгобуд – спущені на воду корпуси роками простоюють в очікуванні двигунів.

Справа в тому, що ці кораблі оснащаються дизельними двигунами М507Д-1, виробництво яких стикається із труднощами. Проблемою є складна і дорога конструкція, яка призводить до високої ймовірності відмов.

Сам МРК "Буря" був закладений ще 24 грудня 2016 року і спущений на воду 23 жовтня 2018 року. Однак на заводські ходові випробування на Балтиці корабель передали лише у жовтні 2022 року. Випробування та доведення корабля затягнулися ще на три з половиною роки, і в результаті "Буря" лише тепер був введений до складу ВМФ РФ.

Довідка УНІАН. Малі ракетні кораблі проєкту 22800 "Каракурт" – це багатоцільові ракетно-артилерійські кораблі 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням прибережної морської зони (за іншою класифікацією – це малі корвети).

Довжина корабля становить 67 м, а водотоннажність корабля (стандартна) – 800 тонн. До складу екіпажу входить 39 осіб.

Озброєння кораблів проєкту 22800 включає комплекси ударного та протиповітряного озброєння, системи бойового управління, виявлення, цілевказання та зв’язку.

Основою ударного ракетного озброєння виступають ракети сімейства "Калібр-НК". Вісім комірок універсального корабельного стрільбового комплексу (УКСК) 3С14 розташовані у кормовій частині надбудови "Каракурта".

Нещодавно Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України завдали удару по російському малому ракетному кораблю проєкту 22800 "Каракурт". Атака була проведена в Каспійському морі, поблизу військово-морської бази "Каспійськ" – приблизно за 800 км від державного кордону України.

Це не перший випадок, коли Україна атакує "Каракурти". Раніше УНІАН писав, що 19 травня 2024 року в окупованому Севастополі корабель "Циклон" проєкту 22800 зазнав удару ЗСУ ракетами ATACMS.

