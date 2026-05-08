Фіцо у Москві передасть Путіну 'послання' від Зеленського

У словацькому МЗС заявили, що Роберт Фіцо під час візиту до Москви хоче обговорити з Володимиром Путіним питання війни.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час поїздки до Москви планує передати російському правителю Володимиру Путіну послання від президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ Словаччини Растіслав Хованець, цитує TASR. За його словами, Фіцо також може отримати від Путіна інформацію про те, як Кремль бачить перспективи завершення війни.

"Я вважаю, що зараз необхідно спілкуватися з усіма сторонами, залученими до конфлікту, і європейські політики повинні подбати про те, щоб бути за столом переговорів, де укладатиметься мирна угода", – заявив представник словацького МЗС.

Він додав, що останнім часом дедалі більше політиків у Європі, зокрема у Західній Європі, підтримують ідею переговорів із Путіним щодо війни.

Фіцо їде до Москви 9 травня

Нагадаємо, що візит Роберта Фіцо до Москви запланований на 9 травня. Очікується його зустріч із Путіним, однак участі у військовому параді словацький прем’єр брати не буде.

Раніше Фіцо заявляв, що попри розбіжності між ним та Зеленським у деяких питаннях, обидві сторони зацікавлені у збереженні дружніх відносин між Україною та Словаччиною.

Крім того, Фіцо несподівано заявив, що Словаччина підтримує амбіції України стати членом Європейського Союзу.

