Росіяни завжди брешуть: Братчук розкрив, для чого їм потрібне коротке перемир’я

Росіянам не можна довіряти, оскільки вони завжди брешуть.

Російській Федерації потрібне коротке перемир’я для заведення військ у "сіру зону" на лінії зіткнення, щоб проводити інфільтрацію вглиб українських позицій для продовження бойових дій.

Про це речник Української добровольчої армії Сергій Братчук сказав в етері на телеканалі Київ24.

"Режим тиші, оголошений Україною відкрито і щиро, Росія не підтримала. З військової точки зору зрозуміло, їм потрібно затишшя не для того, щоб евакуювати своїх загиблих або поранених, а для того, щоб завести своїх людей максимально у "сіру зону". Далі - тактика інфільтрації, яка на фронті сьогодні знову активно застосовується ближче до лінії бойового зіткнення, і далі вже мати там певний час після 9-10 травня, щоб спробувати продовжувати активні бойові дії", - пояснив Братчук.

Він зазначив, що це приклад, як діють російські загарбники.

Також він звернув увагу, що Росія здійснює накопичення ракетних запасів і дронів.

"Тому, нічого нового ми не почули і не побачили, і пам’ятаємо класичне з усіх часів: росіяни завжди брешуть", - завив Братчук.

Режим припинення вогню: що відомо

Як повідомляв УНІАН, міністерство оборони РФ знову в односторонньому порядку оголосило про перемир'я з 8 по 10 травня і ще раз пригрозило масованим ударом по центру Києва, якщо Сили оборони спробують зірвати парад у Москві.

6 травня президент Володимир Зеленський констатував, що російська сторона зірвала режим припинення вогню, який він оголосив 00:00 у ніч на 6 травня. Тоді він зазначав, що заа підсумками доповідей військових та розвідки буде визначено, які діяти далі.

