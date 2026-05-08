У Ryanair виступили із заявою щодо скасування рейсів на тлі паливної кризи

Найбільший лоукостер Європи Ryanair оголосив, що не змінюватиме розклад своїх авіарейсів щонайменше до березня 2027 року через зростання цін на паливо.

Як пише Express, ірландський бюджетний перевізник запевнив пасажирів, що його літній розклад залишиться без змін, оскільки його контракти на постачання палива на найближчий рік були укладені до початку війни в Ірані – запасів авіаційного палива йому вистачить до березня 2027 року.

"Оскільки Ryanair застрахувала 80% своїх запасів авіаційного палива до березня 2027 року за ціною 67 доларів за барель – менше половини поточних спотових цін – ми не плануємо жодних скорочень розкладу цього літа", – заявив представник авіакомпанії.

Ця заява з'явилася після рішення влади ЄС дозволити авіакомпаніям скоротити кількість рейсів у сезон відпусток 2026 року, і низка з них цією пропозицією вже скористалася.

При цьому європейський комісар з питань транспорту Апостолос Цицикостас підтвердив, що авіакомпанії, які скасовують рейси через брак палива, все ще будуть зобов'язані компенсувати пасажирам збитки відповідно до європейського законодавства.

Одночасно в ЄС вживаються заходи щодо складання реалістичних розкладів польотів, щоб запобігти збоям у польотах через брак палива в останній момент.

Як війна в Ірані впливає на авіаперевезення у світі

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, після початку війни США та Ізраїлю з Іраном 28 лютого 2026 року ринок світових пасажирських авіаперевезень опинився в жорсткій кризі. Спочатку тимчасове закриття повітряного простору над країнами Перської затоки та призупинення роботи найбільших аеропортів-транзитних хабів різко підняло ціни на далекомагістральні авіаперельоти.

Слідом за цим через блокування Ормузької протоки, якою до війни масово транспортувалася нафта, у світі почалися перебої з постачанням авіаційного палива, що призвело до різкого зростання цін на нього. У результаті деякі європейські авіакомпанії вже почали скасовувати рейси, інші пригрозили зростанням цін на авіаквитки, а американський лоукостер Spirit взагалі оголосив про припинення своєї діяльності.

