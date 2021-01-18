На початку тижня значні зміни курсу долара до гривні не очікуються.

Курс долара за перші три місяці 2021 року може знизитися з 28,4 до 27,6 гривні/долар, подолавши психологічну позначку у 28 гривень.

Читайте такожНайближчим часом гривня може просісти ще більше: опитування НБУПро це повідомив старший аналітик компанії Alpari Вадим Іосуб з посиланням на прогнози Reuters.

"Українська гривня, ймовірно, зміцниться в першій половині 2021 року завдяки припливу іноземної валюти від експорту і відновленню інтересу іноземних портфельних інвесторів до українських облігацій", – йдеться в щомісячному опитуванні Reuters.

Іосуб зазначив, що у ринку є позитивні очікування від співпраці з МВФ. У грудні 2020 року Україна прийняла антикорупційний закон, щоб підвищити свої шанси на отримання додаткових кредитів від МВФ в рамках угоди на 5 мільярдів доларів.

Що стосується поточної ситуації на валютному ринку, за прогнозом аналітика, на початку тижня значні зміни курсу долара до гривні не очікуються.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 28,2 гривні, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,0/28,3 гривні/долар", - сказав Іосуб.

Що цьому передувало

Національний банк України на понеділок, 18 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,05 гривні/долар, тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок понеділка, 18 січня, ослаб на 5 копійок – до 28,30 гривні/долар.

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Автор: Катерина Жирій