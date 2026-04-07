Долар і євро продовжують дешевшати: курс валют в банках та обмінниках сьогодні

Продати долар можна в середньому за курсом 43,30 грн, а євро – 50,03 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 7 квітня, знизився на 10 копійок і становить 43,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,30 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 16 копійок і складає 50,69 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,03 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,58 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,47 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,65 грн/євро, а курс продажу - 50,40 грн/євро.

Національний банк України встановив на 7 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,58 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 7 копійок.

Щодо євро гривня незначно послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,32 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 1 копійку.

За прогнозом фінансового аналітика Андрія Шевчишина, напередодні Великодня гривня може зрости ще на 10-25 копійок за тиждень як до долара, так і до євро. Таким чином, готівковий курс долара може скласти 43,50-53,80 грн, а готівковий євро –50,5-51 грн.

