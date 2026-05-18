Долар подорожчав на початку тижня: курс валют в обмінниках і банках України

Продати долар можна в середньому за курсом 43,84 грн, а євро – 51,15 грн.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 18 травня, зріс на 14 копійок і складає 44,35 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,84 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 10 копійок і становить 51,78 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,15 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,96 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,88 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,65 грн/євро, а курс продажу - 51,45 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 18 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,07 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 11 копійок.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,26 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зміцнилася на 18 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий важає, що валютний ринок в Україні до 24 травня залишиться контрольованим і прогнозованим. Підстав для різкого перегляду курсових орієнтирів немає. На його думку, курс долара в Україні перебуватиме в межах 43,75-44,35 гривні.

