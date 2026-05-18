Популярна авіакомпанія відмовилася допускати роботів у літаки

Роботи не зможуть потрапити на борт літаків Southwest Airlines ані як пасажири, ані як багаж.

Американська авіакомпанія Southwest Airlines заборонила перевозити на своїх рейсах людиноподібних або схожих на тварин роботів – і як пасажирів, і як багаж.

Як пише CBS News Texas, до зміни політики авіакомпанії, що обмежує перевезення подібних пристроїв, призвело рішення власника компанії The Robot Studio Аарона Мехдізаде взяти на борт літака людиноподібного робота.

Зазначається, що чоловік повертався до рідного Далласа з Лас-Вегаса і віз із собою людиноподібного робота Стюї висотою 105 см. Однак замість того, щоб відправляти його як вантаж, Мехдізаде купив роботу окреме місце, за аналогією з перевезенням крихких предметів.

Щоб самостійно пройти перевірку на безпеку і сісти в літак, Стьюї був оснащений невеликою батареєю.

На борту літака робот відразу ж привернув увагу пасажирів, але також це породило чимало дискусій.

"Більшість людей були дуже раді побачити літаючого робота, це принесло масу задоволення, і це було чудово", – сказав Мехдізаде.

Проте вже через два дні після польоту авіакомпанія Southwest Airlines випустила загальнокорпоративне попередження про безпеку, оголосивши про нове правило: перевізник більше не дозволятиме перевезення людиноподібних або схожих на тварин роботів у салоні літака або як зареєстрований багаж, незалежно від розміру чи призначення.

Авіакомпанія повідомила CBS News Texas, що уточнення було зроблено для забезпечення відповідності правилам безпеки літій-іонних батарей.

У свою чергу Мехдізаде не погодився, заявивши, що використовувана батарея порівнянна з батареєю ноутбука. При цьому чоловік сподівається, що Southwest перегляне обмеження і все ж дозволить людиноподібним роботам знову літати, якщо вони відповідатимуть вимогам безпеки.

Авіакомпанії все частіше забороняють брати в літаки гаджети

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, починаючи з 2025 року, багато авіакомпаній почали забороняти перевезення павербанків та інших гаджетів у зареєстрованому багажі через часті випадки загорянь. Першою це зробила південнокорейська Air Busan, проте незабаром її приклад наслідували й авіакомпанії Європи.

Крім того, деякі авіакомпанії вже почали забороняти пасажирам класти в зареєстрований багаж бездротові навушники.

Водночас пасажири можуть брати на борт свої гаджети в ручній поклажі. Проте під час польоту вони повинні перебувати на виду у їхніх власників, щоб не пропустити загоряння.

