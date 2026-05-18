Картопля та капуста різко здешевшали: як змінилися ціни на овочі за тиждень

Серед ягід стрімко дешевшає полуниця.

Гуртові ціни в Україні на картоплю минулорічного врожаю знизилися за тиждень з 7-15 до 7-13 грн/кг. При цьому молода картопля дешевшає ще активніше - 40-120 грн/кг замість 75-130 грн/кг, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Так само втратила в ціні і молода білокачанна капуста – з 60-65 до 34-38 грн/кг, а діапазон на минулорічну капусту звузився з 14-18 до 15-17 грн/кг. Вартість цвітної капусти обвалилася зі 118-125 до 68-75 грн/кг.

Щодо решти овочів борщового набору, то морква втратила в ціні 1 гривню – з 17-20 до 16-19 грн/кг, а діапазон на ріпчасту цибулю розширився – з 7-8 до 7-10 грн/кг. Вартість буряку не змінилася.

Зелена цибуля подешевшала за тиждень мінімум вдвічі. Наразі її відпускають по 115-125 грн/кг замість 250-270 грн/кг.

У фруктово-ягідному сегменті ціни залишалися без змін – за винятком полуниці, яка різко здешевшала з 215-260 до 140-240 грн/кг.

На Столичному ринку на минулому тижні полуницею з Закарпаття ще 11 травня торгували по 255 грн/кг. Але до 14 травня ягода здешевшала до 140 грн/кг. Середня ціна полуниці опустилася з 260 до 170 грн/кг.

Подібного обвалу цін на черешню слід чекати приблизно в середині червня, коли українська ягода масово надійде в продаж. Поки що на ринку торгують грецькою імпортною черешнею по 1000 грн за кілограм.

