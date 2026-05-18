Надії на мир згасли: Трамп та Іран розігнали ціни на нафту до двотижневого рекорду

Атаки дронів на ОАЕ та Саудівську Аравію, а також риторика США та Ірану викликали побоювання щодо ескалації конфлікту.

Ціна на нафту зранку 18 травня продовжила зростання. Котирування підштовхнула вгору дронова атака Ірану на атомну електростанцію в Об’єднаних Арабських Еміратах, а також інформація про можливе обговорення президентом США Дональдом Трампом варіантів військових дій проти офіційного Тегерану, повідомляє Reuters.

Станом на 7:32 за київським часом вартість нафти марки Brent зросла на 2,01 долара - до 111,27 долара за барель. Під час торгів вартість Brent сягала 112 доларів за барель – найвищий показник з 5 травня.

Американська нафта марки WTI подорожчала на 2,33 долара - до 107,75 долара за барель. Під час торгової сесії вартість американського нафтового еталону сягала 108,70 долара – найвищого рівня з 30 квітня.

Reuters зазначає, що нафта марки Brent та WTI подорожчали на понад 7% минулого тижня, оскільки згасли надії на укладення мирної угоди про завершення війни між США та Іраном.

Журналісти додають, що переговори минулого тижня між Трампом і президентом Китаю Сі Цзіньпіном завершилися без жодних ознак того, що найбільший у світі імпортер нафти допоможе вирішити конфлікт. Більше того, атаки дронів на ОАЕ та Саудівську Аравію, а також риторика з боку США та Ірану "викликали побоювання щодо ескалації конфлікту".

"Ці удари безпілотників є чітким попередженням – нові удари США чи Ізраїлю по Ірану можуть спровокувати нові атаки з боку Ірану або його регіональних союзників на енергетичні об’єкти та критичну інфраструктуру в Перській затоці", – зазначив аналітик ринку банку IG Тоні Сайкамор.

Представники влади ОАЕ заявили, що розслідують удар по атомній електростанції "Барака", додавши, що мають повне право відповісти на такі атаки. Зі свого боку Саудівська Аравія, яка перехопила три дрони, які залетіли з іранського повітряного простору, попередила, що вживе необхідних оперативних заходів у відповідь на будь-яку спробу порушити її суверенітет і безпеку.

Тим часом, за даними видання Axios, 19 травня Трамп має зустрітися з провідними радниками з питань національної безпеки, щоб обговорити варіанти військових дій щодо Ірану. Між тим США вирішили не продовжувати дію тимчасового дозволу на купівлю російської підсанкційної нафти, що може посприяти зростанню цін на нафту.

"Побоювання щодо поновлення ударів по Ірану посилили занепокоєння щодо поставок... Те, що США дозволили втратити чинність винятку з санкцій проти Росії, не сприяло поліпшенню ситуації", – зазначила засновниця компанії Vanda Insights Вандана Харі.

