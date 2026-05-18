Пересадки і затримки: 'Укрзалізниця' змінила рух низки поїздів після російського обстрілу

Пасажири та рухомий склад УЗ не постраждали.

Український залізничний монополіст "Укрзалізниця" скоригування рух поїздів після масованого нічного обстрілу Дніпропетровської області заради безпеки пасажирів, повідомляє пресслужба компанії.

"Моніторингові групи "Укрзалізниці" затримали відправку низки поїздів через безпосередню загрозу ворожих безпілотників – насамперед на Дніпропетровщині. Варто зазначити, що попри важку ніч, пасажирів та рухомий склад УЗ вдалося вберегти від будь-яких ушкоджень", – ідеться в повідомленні.

Відтак поїзд №79/80 Дніпро – Львів відправленням із Дніпра 17 травня, прослідує до Києва. Пасажирів, які прямують до Львова, у Києві пересадять на додатковий поїзд №291 Київ – Львів. Орієнтовне відправлення додаткового поїзда з Києва – після прибуття поїзда №79, близько 13:30.

Зворотний рейс №80 Львів – Дніпро відправленням 18 травня стартуватиме з Києва. Для пасажирів зі Львова до Києва буде призначено підмінний поїзд №292 Львів – Київ. Посадка у Львові за графіком поїзда №80, орієнтовно о 15:10. Після прибуття до Києва пасажири здійснять пересадку в основний склад поїзда.

Поїзд №86/85 Запоріжжя – Львів очікується у Львові близько 21:00, внаслідок чого поїзд №103/104 Львів – Лозова вирушить пізніше графіка, близько 23:00.

Поїзд №285/286 Дніпро – Львів очікується у Львові близько 18:00, відповідно зворотний рейс №286/285 Львів – Дніпро вирушить із запізненням близько 3 годин.

Поїзд №83/84 Дніпро – Ужгород відправленням із Дніпра 17 травня, прослідує до Львова.

Пасажирів, які прямують до Ужгорода, у Львові буде пересаджено на окремий склад поїзда. Орієнтовне відправлення зі Львова до Ужгорода – близько 18:00.

Для пасажирів з Ужгорода у зворотному напрямку буде організовано відправлення окремим складом до Львова за розкладом поїзда №83/84, орієнтовно о 16:45. У Львові на пасажирів чекатиме основний склад поїзда.

У компанії закликали пасажирів уважно стежити за сповіщеннями в застосунку, за оголошеннями на вокзалах, повідомленнями поїзних бригад та офіційними оновленнями "Укрзалізниці".

Російські удари по залізниці - останні новини

Російські загарбники посилили атаки на об’єкти "Укрзалізниці". У ніч на 14 травня РФ вчергове завдала цілеспрямовані удари по залізниці. Було уражено маневровий локомотив в Харківській області, низка поїздів затримувалася.

13 травня внаслідок масованої дронової атаки РФ на інфраструктуру "Укрзалізниці" було пошкоджено рухомий склад та вбито двох співробітників компанії. 23 удари прийшлись саме на залізничні об'єкти на заході, півночі та в центральній частині України.

