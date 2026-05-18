У війні почався новий етап: комбриг прокоментував атаку на Московську область

У війні Росії проти України почався новий етап - відтепер ворожі центри прийняття рішень у зоні ураження українських дронів.

Про це заявив командир 429 окремої бригади безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко і додав, що це лише перша серія, і далі буде.

Він зазначив, що в ніч на 17 травня українські дрони прицільно вразили законні військові цілі в Московському регіоні. Внаслідок удару загорівся московський технопарк "Елма" – підприємство, що спеціалізується на виробництві електронної техніки, контрольно-вимірювальних приладів та оптики.

"Чорний смердючий дим накриває територію навколо Сонячногірської наливної станції – об’єкта, який використовувався для зберігання, перекачування та відвантаження бензину й дизельного палива. Підгорає московський нафтопереробний завод. Димить аеропорт Шереметьєво…", - перерахував військовий інші уражені цілі.

Федоренко порівняв, що українські дрони вже завдали потужних ударів по Туапсе, але там населення складає 60 тис. на відміну від московської агломерації, де мешкають 17 млн осіб.

"Варто врахувати масштаб: населення Туапсе – близько 60 тис., тоді як московська агломерація налічує понад 17 млн. Отже, нічна лекція наших дронарів на тему "війна – це погано" сьогодні мала значно ширшу аудиторію. До речі, про московську аудиторію. Це специфічний контингент, з яким ще працювати і працювати", - підкреслив Федоренко.

Він зауважив, що хоча рейтинги російського диктатора Володимира Путіна останнім часом падають по всій країні, але в Москві ця динаміка була не такою виразною. За його словами, те саме можна сказати і про підтримку "спеціальної воєнної операції". "Мешканці московської агломерації менше прагнуть миру, ніж, скажімо, жителі того ж Туапсе. Причина очевидна: ще вчора москвичі вважали себе в безпеці. Тепер – ні", - пояснив Федоренко.

Він зауважив, що відтепер вони вже не зможуть спокійно себе почувати:

"Moscow віднині never sleeps. Це не просто констатація – це анонс нашої подальшої "просвітницької роботи" на болотах".

При цьому Федоренко пообіцяв, що інші регіони РФ також не залишаться поза увагою.

"Роботи попереду багато: список законних військових цілей дуже довгий. Тож далі буде", - анонсував військовий.

Раніше командир 429 бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко говорив, що Путін не може зараз завершити війну проти України, зокрема, політичним шляхом, бо розуміє, що за злочини судитиме його, у тому числі наступний російський лідер.

