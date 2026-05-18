Помер народний депутат Степан Кубів

На 65-му році життя помер народний депутат України девʼятого скликання Степан Кубів.

Як повідомляє Верховна Рада у Telegram-каналі, керівництво парламенту, народні депутати, керівництво та працівники Апарату парламенту висловлюють співчуття з приводу смерті Кубіва.

"Він помер на 65-му році життя. Під час роботи у Верховній Раді Степан Кубів був членом Комітету з питань економічного розвитку. Світла памʼять", - йдеться у повідомленні.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук на сторінці у Facebook зазначив, що з глибоким сумом сприйняв трагічну звістку про раптову смерть Кубіва.

"Степан Іванович пройшов великий професійний шлях, працював у парламенті та уряді, залишаючись відданим інтересам держави. Його досвід та внесок назавжди залишаться в історії нашої країни", - підкреслив спікер і висловив співчуття рідним та близьким Кубіва.

Хто такий Степан Кубів

Кубів був народним депутатом України VII, VIII та IX скликань. У поточному скликанні входив до складу фракції "Європейська солідарність" та був, членом Української частини міжпарламентської асамблеї парламентів Грузії, Молдова та України.

У 2006 році тодійшій президент Польщі Лех Качинський нагородив Кубіва "Золотим Хрестом Заслуги" за розвиток українсько-польських відносин.

На момент обрання він був першим віце-прем'єром - міністром економічного розвитку і торгівлі, був включений до виборчого списку партії "Європейська солідарність" під №12.

У 2010 році він навіть балотувався на посаду мера Львова, хоча вибори тоді не виграв

У 2014 році Кубів був головою Національного банку України. Його підпис стоїть на українських банкнотах номіналом 50, 100, 200 і 500 гривень, випущених у 2014 році.

Крім того, він був комендантом Штабу національного спротиву під час Революції Гідності.

Смерті народних депутатів: новини

Як повідомляв УНІАН, у травні 2025 року після тривалої боротьби з важкою хворобою на 49-му році життя помер народний депутат від "Слуги народу" Сергій Швець.

У липні того ж року у автоаварії загинув народний депутат зі Львова від партії "Голос" Ярослав Рущишин.

А 30 серпня у Львові застрелили народного депутата від фракції "ЄС", колишнього спікера Верховної Ради та провідника Майдану Андрія Парубія.

У січні помер народний депутат Олександр Кабанов із фракції "СН". Його колеги по фракції тоді зазначили, що це була раптова смерть, хоч у нього й були проблеми зі здоров’ям.

