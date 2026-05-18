Офіційний літній сезон у столиці не планують оголошувати.

Наразі в Києві комунальники регулярно обслуговують 15 муніципальних пляжів. Про це на запит УНІАН відповіли в Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської ради.

На яких пляжах Києва можна відпочивати цього року

До переліку пляжів, які фахівці КП "Плесо" регулярно обслуговують, входять:

Дитячий

Золотий

Венеція

Молодіжний

Центральний

Галерна

Троєщина

Райдуга

Тельбін

Чорторий

Вербний

Пуща-Водиця

Острів Оболонський

Передмістна-Слобідка

Веселка

Як комунальники готують пляжі Києва

У міськраді також розкрили, про яку саме підготовку пляжів йдеться:

Відео дня

- розконсервування водопровідних мереж з подальшою їх дезінфекцією та хлоруванням на пляжах;

- встановлення питних фонтанчиків та душових стійок на пляжах;

- приведення до належного технічного та естетичного стану елементів благоустрою;

- забезпечення функціонування та обслуговування стаціонарних громадських вбиралень і модульних туалетів контейнерного типу (санітарних

контейнерів);

- проведення досліджень проб води відкритих водойм, питної води на відповідність вимогам санітарного законодавства;

- проведення планування пляжної території.

- проведення послуг з вилову безпритульних тварин, у разі надходження звернень;

- проведення послуг з вивезення перевезення, утилізації/захоронення твердих побутових відходів, великогабаритних, для цього підприємство провело закупівлю послуг на початку 2026 року, уклало договір з підрядною організацією, відповідно до якого виконуються послуги протягом всього року;

- проводиться підготовка рятувальних постів, медичних пунктів, рятувальних станцій та здійснюється перевірка на наявність відповідного реманенту для належного їх функціонування у літній період.

Також зазначається, що двічі на тиждень протягом літнього періоду КП "Плесо" проводить моніторинг стану поверхневих вод на відповідність санітарно-гігієнічним нормам. Також фахівці проводять планові обстеження дна акваторій пляжів. Зокрема, водолази очищують дно від небезпечних предметів (скла, каміння та іншого сміття), що могли потрапити у воду.

Офіційний літній сезон у столиці не планують оголошувати

Водночас у міськраді наголосили, що в Києві через впровадження воєнного стану та задля запобігання масовому скупченню населення, офіційний літній сезон у 2026 році не буде оголошуватися. Там також додали, що в столиці продовжує діяти вимога "не рекомендувати відвідування пляжів". Попри це, жодних обмежень на відвідування водних обʼєктів загального водокористування в столиці не вводиться, наголосили в міськраді.

В Києві очікується потепління: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що понеділок стане найпрохолоднішим днем цього тижня в столиці. А вже з вівторка температура в Києві буде підвищуватися до літніх показників.

Вас також можуть зацікавити новини: