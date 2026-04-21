Валюта в Україні продовжує дорожчати: курс долара і євро 21 квітня

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 21 квітня, зріс на 10 копійок і складає 44,40 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,80 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав також на 10 копійок і складає 52,40 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,50 гривні за євро.

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,05 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,90 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 52,01 грн/євро, а курс продажу - 51,80 грн/євро.

Національний банк України встановив на 21 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,10 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 21 копійку.

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,89 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 12 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 20 квітня - 51,77 грн/євро).

Курс долара в Україні після помітного зростання минулого тижня може стабілізуватися і навіть дещо знизитися найближчими днями. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин очікує на готівковий курс долара у межах 43,50–44,00 грн, євро – 51,50–52,00 грн. Водночас він зазначив, що девальваційний тренд гривні залишається.

