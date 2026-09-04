Українській делегації пропонували полетіти до Москви, там чекала зустріч з Путіним, – NYT

Поїздка так і не відбулася, а переговори зайшли в глухий кут.

Коли черговий раунд мирних переговорів завершився раніше цього року, українські переговірники отримали несподівану пропозицію від росіян.

Українці могли б прилетіти до Москви й продовжити переговори там, запропонували в РФ. Плюсом цього була б потенційна зустріч із кремлівським диктатором Володимиром Путіним, пише The New York Times. Мінус – можливий арешт або щось гірше.

Повідомляється, що для Кирила Буданова, голови української делегації на переговорах у лютому в Женеві, ця пропозиція була важким вибором. У Росії його оголосили в розшук за звинуваченням у тероризмі, висунутим, коли він був головою військової розвідки України.

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Але він, більше ніж інші українські керівники, відкрито говорив про необхідність зробити все, що буде потрібно, яким би несподіваним це не було, щоб досягти миру шляхом переговорів. "Я готовий на будь-який крок, який завершить війну", якщо умови будуть прийнятними для України, заявив Буданов.

У підсумку запропонована поїздка до Москви, про яку розповів Буданов і про яку раніше не повідомлялося, так і не відбулася, а переговори незабаром зайшли в глухий кут.

Інші новини про переговори між Україною та Росією

Раніше УНІАН повідомляв, що Путін несподівано заявив про шанси на завершення війни проти України. Зокрема, він заявив, що про припинення війни Україна і Росія мають домовлятися між собою, а інші країни можуть лише підтримати та допомогти в цьому питанні.

Крім того, ми також розповідали, що закриття повітряного простору над Росією може підштовхнути Путіна до переговорів. Дронів у небі Росії буде настільки багато, що на це варто звернути увагу.

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