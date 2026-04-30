Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на 1 травня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,46 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 1 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,96 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 12 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,46 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла також на 12 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,91/43,96 грн/дол., а до євро - 51,41/51,45 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 30 квітня не змінився і складав 44,30 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,80 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні зріс на 5 копійок і становив 52 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,20 гривні за євро.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що на початку травня тиск на валютний ринок формуватиметься не лише зсередини, а й ззовні. Насамперед йдеться про світові ціни на пальне, адже для українського імпорту цей фактор має практичне значення, тому будь-які коливання на зовнішніх ринках безпосередньо відчуваються і в Україні.

