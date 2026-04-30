У банках та обмінниках подорожчав євро: який курс валют в останній день квітня

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 30 квітня, не змінився і складає 44,30 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,80 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і становить 52,00 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,20 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,90 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,80 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,65 грн/євро, а курс продажу - 51,41 грн/євро.

Національний банк України встановив на 30 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,08 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 1 копійку.

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,58 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 8 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначав, що у травні 2026 року валютний ринок України перебуватиме під впливом низки внутрішніх і зовнішніх чинників. Курс долара, за його прогнозом, очікується в діапазоні 43,5–44,5 грн, а євро – 49,5–52,5 грн.

