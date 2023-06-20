Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Порушників вимог каратимуть.

Національний банк посилив контроль над банками та обмінниками щодо прийняття банкнот через часті випадки, коли установи відмовляються обмінювати старі чи зношені купюри доларів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"З усіма без винятку банкнотами іноземної валюти, крім значно зношених чи пошкоджених, мають здійснюватися валютно-обмінні операції. Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактору" на визначення ступеня зношеності банкноти", – йдеться у повідомленні регулятора.

Так, НБУ заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання. Водночас із банкнотами, які мають ознаки значного зношення, мають здійснюватися операції інкасо за тарифами банків та небанківських фінансової установ. Банки та небанківські установи, які проводять такі операції, повинні обов’язково розмістити в касі в доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного зношення банкнот, а також тарифи інкасо.

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Крім того, банкам та небанківським установам під час здійснення валютно-обмінних операцій заборонили встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.

"Національний банк провів зустрічі з банками та небанківськими фінансовими установами, які мають ліцензію на торгівлю валютними цінностями в готівковій формі. Національний банк наголосив, що не встановлював жодних обмежень щодо року випуску банкнот іноземної валюти і їх номіналу. Навпаки – нормативно-правовими актами НБУ прямо заборонено банкам та небанківським фінансовим установам встановлювати будь-які подібні обмеження. Принципова позиція регулятора така: в разі порушення такі дії розцінюватимуться не лише як недотримання регуляторних вимог НБУ, але і як потенційна ознака шахрайської діяльності", – наголосили в установі.

У разі порушення вимог будуть застосовуватися відповідні заходи. Так, максимальний розмір штрафу для банків становитиме до 400 000 гривень і планується його збільшення за суттєві порушення. Для небанківських фінансових установ штраф становитиме до 5% від розміру власного капіталу установи.

"У разі порушення прав споживача банком або небанківською фінансовою установою споживачеві варто звернутися зі скаргою до керівництва такого банку чи небанківської фінансової установи. Якщо немає реакції з боку керівництва, слід звернутися до Національного банку", – додали в НБУ.

Обмін старих купюр в Україні

Обмінники почали відмовляти клієнтам в обміні старих та зношених купюр або погоджувалися проводити такий обмін тільки з комісією. Член Ради Національного банку України Василь Фурман наголосив, що банкноти всіх номіналів доларів США залишаються законним платіжним засобом, і ніхто не має права їх обмежувати.

20 червня у Верховній Раді навіть зареєстрували законопроект, яким пропонують штрафувати обмінники за відмову у проведенні операцій обміну валют.

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