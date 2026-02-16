Генеральний директор Rheinmetall озвучив прогноз щодо завершення війни в Україні

Він заявив, що Україна повинна продовжувати отримувати підтримку, і необхідне обладнання є в наявності.

Генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер не очікує припинення військових дій і настання миру в Україні цього року, пише t.-online.

"Росія в цьому не зацікавлена", – заявив Папергер порталу "Table Media".

При цьому він додав, що Україна повинна продовжувати отримувати підтримку, і необхідне обладнання є в наявності.

Відео дня

"Наразі ми виробляємо більше боєприпасів, ніж у нас є контрактів", – заявив Паппергер.

Він також зазначив, що концерн Rheinmetall міг би "поставляти більше зенітних гармат, більше боєприпасів і навіть більше танків", але на це не вистачає фінансування.

Паппергер також заявив, що до кінця цього року портфель замовлень концерну складе близько 140 мільярдів євро.

Війна в Україні – прогнози

Колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес також вважає, що війна в Україні навряд чи закінчиться в 2026 році. На його думку, росіяни погодяться на перемир'я тільки, якщо їх змусити.

Водночас 7 лютого президент України Володимир Зеленський розповів, що Сполучені Штати виступили з пропозицією, щоб Росія і Україна до початку літа завершили війну. За словами президента, ймовірно, якщо цього не відбудеться, то слід очікувати тиску з боку американців.

Вас також можуть зацікавити новини: