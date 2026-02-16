Аграрний експорт з України зазнав суттєвих змін: чим торгували у 2025 році

Продажі продукції з доданою вартістю за кордон відчутно зросли.

Продукція аграріїв забезпечила більше половини загального експорту України в минулому році. При цьому істотно виріс експорт агропродукції з доданою вартістю, а саме – товарів переробної промисловості, повідомив заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Микола Пугачов.

"Позитивом став факт збільшення продажів на зовнішніх ринках товарів переробної промисловості, тобто готових харчових продуктів, молокопереробки, борошна, крохмалю, маргарину тощо. У 2025 році виручка за них сягнула 4,4 млрд дол., тоді як частка такої продукції в галузевому експорті становила майже 20%", – повідомляє Пугачов.

Сумарно Україна відправила за кордон продукції АПК на 22,71 млрд дол., імпортувала – на 9,12 млрд дол. Загальні показники погіршилися в порівнянні з 2024 роком: експорт зменшився на 9%, а імпорт виріс на цілих 13%.

"Головним чином, це спричинене тим, що поставки до Євросоюзу не вдалось зберегти на попередньому рівні. Режим торгівлі України з європейським інтеграційним формуванням змінювався тричі. Лише наприкінці минулого року були затверджені оновлені умови, які діятимуть до наступного перегляду у 2028 році", – пояснює Пугачов.

Водночас в Інституті аграрної економіки зазначають, що обстріли російськими окупантами одеських та дунайських портів значно посилилися з грудня 2025 року. Це спричинило сповільнення агроекспорту і сировини, і переробленої продукції.

Експорт аграрної продукції з України – головні новини

Загалом частка ЄС в експорті української агропродукції зменшилася з 52% у 2024 році до 49%, за попередніми оцінками. Головними товарами на продаж за кордон стали соняшникова олія (5,2 млрд дол.), кукурудза (3,9 млрд дол.) та пшениця (3 млрд дол.).

При цьому, зокрема, по кукурудзі в Європі діють більш сприятливі умови для американської продукції, нав’язані митними війнами президента США Дональда Трампа.

