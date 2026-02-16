'ПриватБанк' підвищив курс євро: свіжий курс валют на понеділок

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,29 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 16 лютого, залишився на попередньому рівні і становить 43,29 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 5 копійок і становить 51,45 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,69 гривні, а євро - за курсом 50,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у понеділок не змінився і складає 43,29 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився незмінним і складає 51,55 гривні.

НБУ встановив на понеділок, 16 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,10 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 11 копійок.

Щодо євро гривня також послабила свої позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,13 гривні за один євро, тобто гривня втратила 10 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 5 копійок і становить 43,40 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,85 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 51,50 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,80 гривні за євро.

