У Трампа заявили, що надають Києву достатньо зброї для самозахисту

США продовжують надавати Києву достатньо зброї для самозахисту – мова про механізм PURL в рамках НАТО, за яким європейські країни спонсорують купівлю американського озброєння для українського війська. Про це заявив у коментарі "Телеграфу" посол Штатів при НАТО Метью Вітакер.

"Європейці кажуть, що війна в Україні є для них екзистенційною – ми очікуємо, що вони доведуть це своїми ресурсами. Наразі все відбувається дуже добре. Україна отримує те, що їй критично необхідно для самозахисту. Президент Трамп чітко заявив, що війна має завершитися. Це жахлива, виснажлива війна, і вбивства мають припинитися – нам потрібен мир", - сказав Вітакер.

За його словами, і Україна, і Росія "мають залишатися за столом переговорів і напрацьовувати угоду".

Що стосується посилення тиску на Москву, Вітакер навів кілька речей, які "справді привернули увагу росіян".

"Це перехоплення "тіньового флоту". Також мова про можливості для далекобійних ударів – і я знаю, що українці розвивають власні вітчизняні розробки, зокрема "Фламінго" та інші технології, здатні діяти в глибині території (РФ). А також те, що президент Трамп назвав Росію "паперовим тигром", - зазначив посол.

За його словами, саме такий тиск потрібно підтримувати в довгостроковій перспективі, доки не буде завершено війну.

Допомога від США

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки пропонують Україні гарантії безпеки на 15 років, а Україна розраховує на термін щонайменше у 30 років.

Також на Мюнхенськый конференції Зеленськй розповів, що інколи Україна отримує нові ракети для "Періотів" або Nasams безпосередньо перед атакою, а іноді й в останню мить.

