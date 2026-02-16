Кросовери знищили конкурентів: названо моделі, які розмітають українські покупці

У січні український автопарк збільшився на понад 5,1 тисячі нових легкових авто. Про це повідомляє спеціалізований портал "УкрАвтопром".
З цієї кількості дві третини (66%) купили приватні клієнти, а решту – юридичні особи. Порівняно з січнем 2025 року, продажі нових легкових автомобілів зросли на 20% серед приватних клієнтів і на 19% у корпоративному секторі.
В обох сегментах на перших місцях опинилися кросовери. Українці цінують такі авто за поєднання практичності, універсальності та комфорту. Багато водіїв вважають їх "ідеальним" вибором для міста та легкого бездоріжжя.
ТОП-5 нових авто, яким віддавали перевагу приватні покупці:
- Toyota RAV4 – 268 одиниць;
- Hyundai Tucson – 159;
- BYD Leopard 3 – 155;
- Toyota Land Cruiser Prado – 146;
- Mazda CX-5 – 126.
ТОП-5 автомобілів, яким віддавали перевагу юридичні особи:
- Renault Duster – 319 одиниць;
- Peugeot Landtrek – 73;
- Toyota Land Cruiser Prado – 72;
- Škoda Octavia – 69;
- Toyota RAV4 – 66.
Авторинок України – останні новини
Січень став драматичним місяцем для українського ринку електромобілів: після грудневого "штурму" митниць через відновлення ПДВ на імпорт електрокарів, перші дані нового року показують різке зменшення обсягів ввезення. В Інституті досліджень авторинку підрахували, що минулого місяця лише 1374 уживаних електромобілі отримали першу реєстрацію, тоді як у грудні цей показник сягав 25 тисяч.
Крім тог, на українському ринку нових електричних авто лідером продажів став китайський кросовер BYD Leopard 3. Його обирають покупці, які цінують "індивідуальність і сучасні технології".