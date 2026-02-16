Кросовери знищили конкурентів: названо моделі, які розмітають українські покупці

Приватні покупці віддають перевагу Toyota RAV4, Hyundai Tucson та BYD Leopard 3.

У січні український автопарк збільшився на понад 5,1 тисячі нових легкових авто. Про це повідомляє спеціалізований портал "‎УкрАвтопром"‎.

З цієї кількості дві третини (66%) купили приватні клієнти, а решту – юридичні особи. Порівняно з січнем 2025 року, продажі нових легкових автомобілів зросли на 20% серед приватних клієнтів і на 19% у корпоративному секторі.

В обох сегментах на перших місцях опинилися кросовери. Українці цінують такі авто за поєднання практичності, універсальності та комфорту. Багато водіїв вважають їх "‎ідеальним"‎ вибором для міста та легкого бездоріжжя.

ТОП-5 нових авто, яким віддавали перевагу приватні покупці:

Toyota RAV4 – 268 одиниць;

Hyundai Tucson – 159;

BYD Leopard 3 – 155;

Toyota Land Cruiser Prado – 146;

Mazda CX-5 – 126.

ТОП-5 автомобілів, яким віддавали перевагу юридичні особи:

Renault Duster – 319 одиниць;

Peugeot Landtrek – 73;

Toyota Land Cruiser Prado – 72;

Škoda Octavia – 69;

Toyota RAV4 – 66.

Січень став драматичним місяцем для українського ринку електромобілів: після грудневого "‌‎штурму"‎ митниць через відновлення ПДВ на імпорт електрокарів, перші дані нового року показують різке зменшення обсягів ввезення. В Інституті досліджень авторинку підрахували, що минулого місяця лише 1374 уживаних електромобілі отримали першу реєстрацію, тоді як у грудні цей показник сягав 25 тисяч.

Крім тог, на українському ринку нових електричних авто лідером продажів став китайський кросовер BYD Leopard 3. Його обирають покупці, які цінують "‌‎індивідуальність і сучасні технології"‌‌‎.

