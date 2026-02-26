У 'ПриватБанку' змінився курс валют: скільки коштують долар і євро 26 лютого

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,48 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 26 лютого, подешевшав на 5 копійок і становить 43,40 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 5 копійок і становить 51,45 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,80 гривні, а євро - за курсом 50,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер не змінився і складає 43,48 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився незмінним і складає 51,55 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк України встановив на 26 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 43,24 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також дещо посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,96 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 1 копійку.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні не змінився і становить 43,50 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 2 копійки і складає 51,39 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,70 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: