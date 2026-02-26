Курс валют в Україні: обмінники та банки знизили ціну євро

Продати долар можна в середньому за курсом 43,00 грн, а євро – 50,70 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 26 лютого, не змінився і становить 43,50 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,00 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 2 копійки і складає 51,39 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,70 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,22 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,15 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,35 грн/євро, а курс продажу - 51,17 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 26 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,24 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також дещо посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,96 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 1 копійку.

Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько зазначала, що в короткостроковій перспективі гривня була достатньо стабільною, і невелике ослаблення не створювало паніки – ринок працював спокійно. Проте при несподіваних новинах курс може реагувати значно швидше.

Вас також можуть зацікавити новини: