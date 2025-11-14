Продати долар можна в середньому за курсом 41,80 грн, євро – 48,60 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 14 листопада, зріс на 2 копійки і складає 42,25 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,80 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 15 копійок і складає 49,20 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,60 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,12 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,00 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,15 грн/євро, а курс продажу – 48,95 грн/євро, йдеться на сайті Мінфіну.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п'ятницю, 14 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,06 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

По відношенню до євро п'ятницю також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 48,88 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 23 копійки.

Наступного тижня курс долара на готівковому ринку перебуватиме в рамках 41,8-42 грн/дол., а євро – 48-49,5 грн/євро, прогнозує директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його словами, тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

