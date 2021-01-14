Курс долара зріс до 28,06 гривні, а курс євро знизився до 33,99 гривні.

Національний банк України на п'ятницю, 15 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,06 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Читайте такожСічневий карантин в Україні не вплине на курс валют-радник президентаЗгідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 33,99 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок в порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 15 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2806,09 (14 січня – 2797,05)

100 EUR – 3398,88 (14 січня – 3403,73)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,02/28,04 гривні/долар, до євро – на рівні 33,99/34,02 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на четвер, 14 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,97 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій