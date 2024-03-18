Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,91 грн, євро – 42,74 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 18 березня, зріс на 10 копійок і становить 38,95 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 5 копійок і складає 42,65 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,35 грн, євро – за курсом 41,65 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і складає 38,91 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 19 копійок – до 42,74 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 18 березня, зріс на 5 копійок – до 39,00 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,50 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 42,65 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,00 грн за євро.

Цього тижня коливання курсу валют на готівковому ринку перебуватимуть в межах 38,5-39,5 грн/$ та 41-43 грн/€, а щоденні курсові зміни складуть до 0,3 грн (курси банків) та до 0,5 грн (курси обмінних пунктів), прогнозує начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

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