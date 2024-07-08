Будь-якому новому уряду буде важко ухвалити скорочення бюджету, необхідне для того, щоб Франція відповідала бюджетним правилам ЄС.

Курс євро по відношенню до долара падає, оскільки ринки "перетравлюють" результати парламентських виборів у Франції. Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що європейська валюта впала на 0,3 відсотка по відношенню до долара США, один євро коштує 1,08 долара.

"Ми вважаємо, що інвестори, ймовірно, вирішать, що вибори уникли найгірших результатів: уряду більшості "Національного об'єднання" та "Нового народного фронту". Але все ще не виглядає добре для Франції. ... Будь-якому уряду буде важко ухвалити скорочення бюджету, необхідне для того, щоб Франція відповідала бюджетним правилам ЄС і вивела свій державний борг на стійкий шлях", - заявив Джек Аллен-Рейнольдс, заступник головного економіста єврозони Capital Economics. Відео дня

Парламентські вибори у Франції - останні новини

Як повідомляв УНІАН, парламентські вибори у Франції завершено. За попередніми даними, партіяМарін Ле Пен - переможець першого туру - зазнала поразки.

Попередні результати свідчать про перемогу лівого альянсу "Новий народний фронт", який отримав 180-215 місць. Президентська коаліція Еммануеля Макрона опинилася на другому місці, отримавши 150-180 місць.

"Національне об'єднання", яким де-факто керує Марін Ле Пен, та його союзники посіли третє місце та отримають близько 120-150 місць. Республіканці та різні праві партії - 60-65 місць, а різні ліві партії - 10. Журналісти зазначають, що жоден з трьох основних блоків не отримує абсолютної більшості.

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