Долар перетнув психологічну позначку: НБУ встановив офіційний курс валют на 13 березня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,96 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 13 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,16 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 18 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 12 березня – 43,98 грн/дол.).

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також дещо послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,96 гривні за один євро, тобто гривня втратила 3 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,30/44,33 грн/дол., а єдина європейська валюта - 51,12/51,14 грн/євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 12 березня зріс на 2 копійок і становив 44,35 гривні за долар, а курс євро знизився на 10 копійок і складав 51,40 гривні за євро. Продати американську валюту можна було за курсом 43,75 гривні, а євро - за курсом 50,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

В обмінниках України середній курс долара становив 44,35 грн/дол., а продати долар можна було за курсом 44,15 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках становив 51,70 грн/євро, а курс продажу - 51,43 грн/євро.

