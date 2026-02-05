У Німеччині знайшли головний убір з оленячого черепа віком 7500 років: про що це свідчить

Він є найбільш вражаючою знахідкою на цьому місці.

Виявлений на археологічній ділянці в Німеччині головний убір з оленячого черепа свідчить про те, що мисливці-збирачі кам'яного віку ділилися священними предметами, знаряддями праці та ідеями з землеробською громадою приблизно 7500 років тому. Про це пише Live Science.

Відзначається, що стародавнє землеробське село неподалік від Ейльслебена, приблизно за 100 кілометрів на схід від Ганновера на півночі Німеччини. Вона була "своєрідним форпостом" для перших землеробів в Європі, розповіла перша авторка дослідження Лаура Дітріх, археолог з Університету Мартіна Лютера в Галле-Віттенберзі.

Місце було виявлено в 1970-х роках, і з тих пір там проводилися масштабні розкопки. Недавній геомагнітний аналіз показав, що воно займало майже 8 гектарів і, можливо, було найбільшим поселенням в регіоні на той час.

За словами Дітріх, жителі села належали до неолітичної, або новокам'яної, культури LBK, яка мігрувала до Центральної Європи до 7500 років тому з Егейського регіону та Анатолії.

"Найраніші етапи стародавнього поселення відносяться до перших поколінь цих неолітичних землеробів, і на цьому місці досі збереглися археологічні свідчення їх характерних жител. Але тут також багато артефактів мезоліту [середньої кам'яної доби], що вказує на те, що мешканці села взаємодіяли з мисливцями-збирачами, які вже жили в цьому регіоні, - сказала Дітріх.

Передача технологій

Цікаво, що головний убір виготовлений з черепа і рогів дорослої косулі і, можливо, є найбільш вражаючою знахідкою на цьому місці. Однак, як повідомляють дослідники у своїй роботі, опублікованій в журналі Antiquity, це явно мезолітичний, а не неолітичний артефакт.

Подібні головні убори з оленячих черепів були знайдені на мезолітичних археологічних пам'ятках, що датуються періодом до 11 000 років тому, в тому числі понад 30 таких знахідок на ділянці Стар-Карр на півночі Англії.

На думку вченої, головний убір був частиною "передачі технологій" між мезолітичними мисливцями-збирачами і неолітичними жителями сіл.

Археологи також виявили на цій ділянці знаряддя праці, виготовлені з оленячих рогів і відщепів - матеріалу, який зазвичай не використовувався народом пізньої ленінської культури. Однак, ймовірно, неолітичні жителі сіл виготовляли знаряддя з рогів, копіюючи методи мисливців-збирачів.

Дітріх зазначила, що залишки валу і рову вказують на те, що село було укріплене від нападів, але неясно, ким саме.

"Це були парадоксальні відносини. Неолітичні укріплення говорять: "Ми тут живемо", але в поселенні багато елементів мезолітичних мисливців-збирачів, що дивно", - сказала вона.

До чого тут стародавня Європа

Важливо, що генетичні сліди неолітичних народів Егейського моря та Анатолії, чиї нащадки сформували культуру ЛБК, досі можна побачити в геномах багатьох сучасних європейців.

Два інших основних генетичних походження серед сучасних європейців - це хвиля мезолітичних мисливців-збирачів, що існувала близько 14 000 років тому; і більш пізні ямні народи ("індоєвропейці") з Понтійсько-Каспійського степу - кочівники бронзового століття, які розводили стада коней, великої рогатої худоби, овець і кіз.

Вчені вважають, що неолітичні народи першими принесли землеробство в Європу - найважливішу технологію, яку з ентузіазмом перейняли як люди, що вже жили там, так і ті, хто прийшов пізніше.

Однак, як вони взаємодіяли з мезолітичними народами, які вже населяли цю територію, поки що неясно. Дітріх пояснила:

"Можливо, відносини між ранніми землеробами і мисливцями-збирачами були дуже складними, і ми тільки починаємо їх розуміти".

За її словами, попередні генетичні дослідження виявили дуже мало свідчень схрещування між двома стародавніми групами.

"Але село недалеко від Ейльслебена, мабуть, було місцем обміну не тільки матеріальними артефактами, а й символічними значеннями", - додала вчена.

