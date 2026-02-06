У російському Бєлгороді після вибухів зникли світло, вода та опалення (відео)

Місцева влада інформує про серйозні пошкодження.

У російському Бєлгороді пролунала серія вибухів. Як наслідок – у місті та прилеглих районах почалися перебої зі світлом, водою та опаленням.

Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах. Губернатор Бєлгородської області Росії Вʼячеслав Гладков заявив, що Бєлгород зазнав атаки. За його словами чиновника країни-агресорки, є серйозні пошкодження.

"Виїхав на місце. Через 35 хвилин збираємо нараду. Детально зрозуміємо обсяг руйнувань і будемо приймати рішення щодо подальшої послідовності дій", – сказав Гладков.

Відео дня

Тим часом тамтешній водоканал інформує, що зафіксовано відключення електропостачання кількох об'єктів у Білгороді та Борисівському окрузі.

У мережі публікують відео зі звуками вибухів у місті:

Атаки по РФ: інші новини

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про удар ракетою "Фламінго" по полігону, звідки Росія запускала свою ракету "Орєшнік". Мова про полігон "Капустін Яр" в Астраханській області країни-окупанта.

Крім того, Сили оборони України уразили логістичний хаб, зосередження живої сили, пункти управління БпЛА та засоби радіоелектронної боротьби російських загарбників. Уражено цілі як на території РФ, так і на тимчасово окупованій території України.

