У Києві сотні будинків залишаться без тепла до кінця опалювального сезону (карта)

До списку потрапили будинки на кількох вулицях столиці – в тому числі, Харківському шосе.

Внаслідок російських атак по енергетичній інфраструктурі Києва, сотні будинків залишаться без опалення щонайменше на два місяці. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Така ситуація склалася через суттєві пошкодження Дарницької ТЕЦ. До її відновлення подати тепло до будинків, які отримували опалення саме від ТЕЦ-4, буде неможливо.

Зокрема, до списку потрапили будинки на вулиці Ревуцького, Тростянецькій, Горлівській та Харківському шосе.

Відео дня

З адресами, які підпадають під цей перелік, можна ознайомитися за посиланням.

"Економічна правда" створила карту будинків, які залишатимуться без опалення до відновлення Дарницької ТЕЦ:

Зазначимо, що згідно з постановою Кабміну № 1267 від 8 жовтня 2025 року, опалювальний період встановлено з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року.

Ситуація в енергетиці України

Через російські атаки по обʼєктах енергетичної інфраструктури вже тривалий час в Україні вимушені застосовувати графіки погодинних відключень. 6 лютого не стане винятком.

Внаслідок однієї з останніх атак РФ Дарницький та Дніпровський райони Києва на час ремонту Дарницької ТЕЦ залишаться без тепла. Водночас як зазначив нардеп Олексій Кучеренко, частину будинків потенційно можуть переключити на опалення з інших джерел.

Він акцентував, що російські ракети свідомо були спрямовані не по електричній частині цієї ТЕЦ, а по тепловій для того, аби унеможливити постачання теплоносія

Вас також можуть зацікавити новини: