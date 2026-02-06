Мобілізовані військові складатимуть іспит: Сирський розкрив подробиці

Головнокомандувач поставив завдання посилити контроль за станом навчальних центрів та якістю підготовки військових.

Для мобілізованих військовослужбовців, які нещодавно прибули з навчальних центрів, запроваджують комплексний іспит.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, такий іспит дасть змогу виявити прогалини в навичках мобілізованого та донавчити його перед виконанням бойових завдань.

Крім того, буде запроваджено систему автоматизації збору та аналізу відгуків, сказав головком. Це дозволить реагувати на зміну соціально-побутових умов у навчальній частині.

Відео дня

"Тестуємо надання відгуків в електронному форматі через ІКС "Дельта". Першими за це взялися Десантно-штурмові війська, які залишаються флагманом з питань підготовки в українському війську", – додав Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ поставив завдання посилити контроль за станом навчальних центрів та якістю підготовки як в навчальних центрах, так і в бригадах, сказано в повідомленні.

Мобілізація в Україні

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповів, що "на четвертому році війни важко забезпечити потребу фронту в людях на такому рівні, на якому нам хотілося б". За його словами, у питанні мобілізації не може бути простих рішень.

Тим часом міністр економіки Олексій Соболев заявив, що за рік кількість військовозобовʼязаних громадян, які мають бронь від мобілізації, зросла на 300 тисяч осіб.

"Насправді бронювання за останній рік виросло. У нас було десь мільйон заброньованих людей, зараз – десь мільйон триста [тисяч]", – сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: