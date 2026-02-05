Нацбанк посилив гривню наприкінці тижня: офіційний курс валют на п’ятницю

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,90 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 6 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,14 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 3 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,90 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 14 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,15/43,18 грн/дол., а євро - 51,93/51,95 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 5 лютого подешевшав на 10 копійок і становить 43,40 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 42,90 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 2 копійки і складає 51,48 гривні за євро. Продати європейську валюту можна було за курсом 50,70 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" подешевшав на 13 копійок і становить 43,32 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 10 копійок і становить 51,30 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,72 гривні, а євро - за курсом 50,30 гривні за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: