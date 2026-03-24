Курс валют в Україні сьогодні: обмінники та банки різко підняли ціну євро

Продати долар можна в середньому за курсом 43,60 грн, а євро – 50,60 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 24 березня, подешевшав на 3 копійки і становить 44,12 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,60 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 33 копійки і складає 51,40 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,60 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,18 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,05 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,40 грн/євро, а курс продажу - 51,10 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 24 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,83 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 1 копійку.

Щодо євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,88 гривні за один євро, тобто гривня втратила 20 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомив, що, на його думку, валютний ринок наразі нервовий, але не небезпечним. Він вважає, що курс долара в Україні до 29 березня перебуватиме в межах 43,75-44,35 гривні на міжбанку та 44-44,5 гривні на готівковому ринку.

