Нацбанк послабив гривню: офіційний курс валют на 24 березня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,88 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 24 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,83 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 1 копійку.

Згідно з даними на сайті НБУ, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,88 гривні за один євро, тобто гривня втратила 20 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,83/43,86 грн/дол., а єдина європейська валюта - 50,90/50,92 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 23 березня подешевшав на 4 копійки і становив 44,15 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,58 гривні за долар. При цьому средній курс євро до гривні сьогодні зріс на 7 копійок і складав 51,07 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,25 гривні за євро.

Долар на світовому ринку сьогодні зміцнився на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, що різко знизило апетит інвесторів до ризику та підвищило попит на безпечні активи. На валютному ринку індекс долара, що відображає його курс до кошика основних валют, зріс на 0,29% – до 99,83. Євро подешевшав до 1,1526 долара, фунт стерлінгів – до 1,329 долара, а єна ослабла до 159,55 за долар.

