Дані переговори були однією з головних передумов для початку першого перегляду програми Stand-by.

Міністерство фінансів успішно завершило переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

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Відзначається, що це було однією з головних передумов для початку першого перегляду програми Stand-by, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ в Україну та отримання чергового траншу.

"Основний акцент переговорів стосувався формування спільного з МВФ бачення основних бюджетних показників - рамки доходів, витрат і дефіциту. Мінфін проводив щоденні консультації з експертами Фонду щодо можливості фінансування дефіциту та пріоритетних видатків бюджету у 2021 році. В цілому, параметри бюджету-2021 збігаються з оцінками фахівців фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці між Україною і МВФ", — заявили в Мінфіні.

Держбюджет 2021 - що відомо

14 вересня Кабмін затвердив проект держбюджету на наступний рік, який передбачає дефіцит у розмірі 6% ВВП. Доходи держбюджету-2021 передбачаються в розмірі 1 трильйон 71,1 мільярда гривень, а витрати - 1 трильйон 350 мільярдів гривень. При цьому дефіцит бюджету передбачається на рівні 270 мільярдів гривень.

Проект держбюджету також передбачає 104 мільярди гривень на виплату допомог, пільг і субсидій, а в цілому соціальні витрати складуть 323 мільярди гривень.

Заступник голови фракції "Голос" Железняк повідомив, що до проекту закону про державний бюджет України на 2021 рік депутати подали понад 2,4 тисячі поправок.

5 листопада 2020 року Верховна рада прийняла в першому читанні проект бюджету на 2021 рік.

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Автор: Катерина Жирій