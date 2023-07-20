За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, виборці у США не розуміють, чому Сполучені Штати як країна мають утримувати українських пенсіонерів, лікарів, учителів.

Кожен долар чи євро міжнародної фінансової допомоги від партнерів даються Україні дуже важко, а Сполученим Штатам комфортніше давати нашій державі зброю, а не гроші.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю "Економічній правді", зазначивши при цому, що на сьогодні Україна отримала вже 23,6 млрд доларів із запланованих 42,4 млрд доларів. За його словами, цього року фінансування надходить ритмічно і в обсязі, який був запланований.

"Але, знову ж таки, може скластися таке враження, що це гарантована якимось дивом "манна небесна", яка прилітає і ми, як Міністерство фінансів, бігаємо і розставляємо тарілки. На жаль, це не так. Кожен долар чи євро, які ми отримуємо – це піт і кров у буквальному сенсі цього слова. Ті ж США – їм комфортніше давати нам зброю, HIMARS, ракети – все, що завгодно, але не гроші", - сказав міністр.

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За словами Марченка, виборці у США не розуміють, чому Сполучені Штати як країна мають утримувати українських пенсіонерів, лікарів, учителів.

"Вони кажуть: а що, у нас проблем немає? Для нас це спосіб виживання, у нас іншого варіанту немає. Для них все не так однозначно. Їм простіше дати зброю, аніж бюджетну підтримку. Тому це складні перемовини", - зазначив очільник Мінфіну.

При цьому, з іншого боку, міністр відзначив програму з Міжнародним валютним фондом, яка є "диво-інструментом взаємодії із зовнішнім світом". За його словами, програма МВФ з’явилася тому, що це комфортно країнам, які дають Україні допомогу. Для них МВФ – це експерти та аудитори, які моніторять усі процеси, які у нас відбуваються, адже експерти МВФ взаємодіють з усіма: Нацбанком, представниками влади, громадянського суспільства.

"І ці наративи про те, що у нас війна і нам у будь-якому випадку допоможуть – так не працює. Адже вони об’єктивно оцінюють ситуацію. На початку війни ми їм казали: "Ну у нас тут ракети, прильоти". Вони ж відповідали: "Окей, а що у вас із поверненням податків до довоєнного рівня? Чому платники податків інших країн мають вас утримувати?". Представники цивілізованого світу хочуть розуміти, що ми зробили свою частину роботи. Дуже банально, прагматично і просто. Головне – не обманювати", - наголосив Марченко.

Допомога Україні під час війни

Як повідомляв УНІАН, у 2022 році Україна отримала безпрецедентну світову фінансову підтримку - близько 32,1 млрд дол. Найбільша фінансова допомога надійшла від США - 12 млрд дол., Євросоюзу - 8 млрд дол., МВФ - 2,7 млрд дол., Канади - 1,9 млрд дол. США, Німеччини - 1,6 млрд дол.

19 траня 2022 року російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський повідомив, що з узгодженого Сенатом США пакету допомоги Україні у розмірі $40 мільярдів $20 млрд підуть на військову допомогу. Ще $8 млрд будуть спрямовані на економічну допомогу українській державі.

Міжнародні резерви України зросли до майже 39 млрд доларів за підсумками червня, що є найвищим показником за всю історію незалежності України. Впродовж червня міжнародні резерви продовжували зростати завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили навіть чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

18 липня 2023 року стало відомо про те, що США найближчими днями оголосять про новий пакет військової допомоги Києву на 1,3 мільярда доларів.

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