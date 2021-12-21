Основними чинниками, що впливають на інвестиційні рішення, є корупція та проблеми у сфері захисту прав власності.

Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну в 2020-му в порівнянні з попереднім роком зменшився більш ніж на 2 млрд доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в дослідженні Офісу ефективного регулювання (BRDO), результати якого були оприлюднені на прес-конференції в Києві.

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"Приплив прямих іноземних інвестицій в Україну останнім часом значно скорочується. У 2020 році їх обсяг склав 453 млн доларів, а у 2019 – 2,61 млрд доларів. Значну роль тут відіграє ковід-криза, проте загальний тренд не є позитивним для нашої країни", - зазначила головний економіст BRDO Юлія Корнєєва.

За її словами, основними чинниками, що впливають на інвестиційні рішення, є корупція та проблеми у сфері захисту прав власності.

Зараз Україна за Індексом сприйняття корупції в рейтингу за 2020 рік займає 117-е місце зі 180, що свідчить про значні проблеми з корумпованістю. За індексом економічних свобод Україна має найгірший результат серед країн Європи.

BRDO:

Офіс ефективного регулювання — BRDO) - незалежний аналітичний центр у сфері ефективного регулювання з фокусом на впровадженні. BRDO створений у 2015 році як неурядова некомерційна організація для допомоги уряду в проведенні середньо - і довгострокових економічних реформ, для поліпшення бізнес-середовища в умовах політичної нестабільності.

Стратегія економічного розвитку:

Кабінет Міністрів затвердив стратегію економічного розвитку України до 2030 року, згідно з якою з 2025 року планується залучати щорічно не менше 15 мільярдів доларів іноземних інвестицій.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні за III кварталу 2021 року зафіксовано "рекордний рівень" прямих іноземних інвестицій за останні роки - 4,8 млрд доларів. За його словами, при цьому за весь 2017 рік було 3,7 млрд доларів, а за весь 2018 - 4,5 млрд доларів.

Голова Ради Нацбанку України Богдан Данилишин повідомив, що надходження іноземних інвестицій в Україну залишається низьким і не відіграє суттєвої ролі ні в стимулюванні економічної активності, ні в пропозиції іноземної валюти на ринку. Він пояснив, що за перші 9 місяців 2021 року без урахування $5,2 млрд реінвестованих доходів, отриманих нерезидентами в Україні, інвестиції прямих інвесторів у підприємства прямого інвестування в Україні становили лише $744 млн.

14 грудня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що обсяг залучених прямих іноземних інвестицій в Україну за результатами 2021 року може досягти 6,5 млрд дол.