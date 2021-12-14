Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну в 2021 році може досягти 6,5 млрд дол.

Обсяг залучених прямих іноземних інвестицій в Україну за результатами 2021 року може досягти 6,5 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на форумі в Києві.

Читайте такожШмигаль назвав пріоритетні напрямки роботи уряду з розвитку економіки

"За результатами 2021 року очікуємо, що приплив прямих іноземних інвестицій складе 6,5 млрд дол., і більша частина цієї суми - це результат того, що підприємства з іноземним капіталом свої доходи, прибутки реінвестують у свою діяльність", - зазначив Шмигаль.

Стратегія економічного розвитку:

Кабінет Міністрів затвердив стратегію економічного розвитку України до 2030 року, згідно з якою з 2025 року планується залучати щорічно не менше 15 мільярдів доларів іноземних інвестицій.

Шмигаль очікує, що цього року рівень прямих іноземних інвестицій в Україну перевищить 6,5 млрд грн.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні за III кварталу 2021 року зафіксовано "рекордний рівень" прямих іноземних інвестицій за останні роки - 4,8 млрд доларів. За його словами, при цьому за весь 2017 рік було 3,7 млрд доларів, а за весь 2018 - 4,5 млрд доларів.

Втім, голова Ради Нацбанку України Богдан Данилишин повідомив, що надходження іноземних інвестицій в Україну залишається низьким і не відіграє суттєвої ролі ні в стимулюванні економічної активності, ні в пропозиції іноземної валюти на ринку. Він пояснив, що за перші 9 місяців 2021 року без урахування $5,2 млрд реінвестованих доходів, отриманих нерезидентами в Україні, Інвестиції прямих інвесторів у підприємства прямого інвестування в Україні становили лише $744 млн.

Автор: Богдан Слуцький