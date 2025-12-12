Придбати монету в інтернет-магазині НБУ можна буде з 16 грудня.

Національний банк України випустив пам’ятну монету, присвячену спецоперації "Павутинаˮ, яку Служба безпеки України провела в глибокому тилу ворога.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

"Ця подія вразила увесь світ, адже українські захисники знову здивували, і не лише своєю мужністю та силою, але й винахідливістю та професіоналізмом. Ми не могли оминути увагою цю історичну подію, тож присвятили спецоперації "Павутина" та безпосередньо Служба безпеки України окрему пам’ятну монету "Служба безпеки України. Захищаємо Україну разом", - сказано у повідомленні.

Пам’ятна монета має номінал 5 гривень. Тираж – до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

На аверсі в центрі композиції розміщено стилізований образ троянського коня, за яким проглядається силует вантажівки, що перевозила FPV-дрони на бойові позиції. Також зображено емблему Служби безпеки України з гаслом "Служба безпеки України. Захищаємо Україну разом".

На реверсі зверху зображено силует дрона з бойовою частиною. Посередині розміщено напис "117 FPV дронів" – це загальна кількість безпілотників, задіяних у спецоперації. У центрі – дзеркальний силует стратегічного літака, який став однією з головних цілей удару, у момент його ураження. Над ним – стилізована павутина, що поєднує чотири уражені аеродроми, ілюструючи мережевий характер операції та її стратегічну злагодженість.

Додатковим елементом є тактична шкала з цифрами, що в системі керування дронами забезпечує точність їх наведення оператором. У нижній частині півколом розміщено напис: "СПЕЦОПЕРАЦІЯ СБУ "ПАВУТИНА".

Пам’ятні монети України – останні новини

У листопаді Національний банк випустив нову пам'ятну монету "120 років від дня народження Ніла Хасевича", яка продовжує серію "Видатні особистості України".

1 грудня НБУ презентував нові обігові монети номіналом 10 гривень, присвячені єдності та територіальній цілісності України. В межах серії "Ми сильні. Ми разом" в обіг уведено три пам’ятні монети, присвячені регіонам, які першими опинилися в епіцентрі російської агресії: Автономній Республіці Крим, Донецькій та Луганській областям.

