В МВФ заявили, що країни ЄС дуже серйозно постраждали через розв'язану Росією війну проти України.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2023 році половині країн Євросоюзу загрожує рецесія.

Таку заяву зробила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва, зазначивши при цьому, що країни ЄС "вельми серйозно постраждали" через розв'язану Росією війну проти України, повідомляє CBS.

"Для більшої частини світової економіки це буде важкий рік, важчий, ніж той, який ми залишаємо позаду. Темпи зростання трьох найбільших економік — США, ЄС і Китаю - сповільнюються одночасно", - сказала Георгієва.

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Вона також зазначила, що зима 2023 року може бути складною для європейських країн. "Ми стежимо за реакцією на енергетичні потрясіння в Європі, і Європа рішуче рухається до незалежності від Росії. Так, буде важка зима, можливо, наступна буде ще важчою, але настає свобода від залежності від Росії", - сказала вона, зазначивши, що в 2023 році третина світової економіки буде перебувати в рецесії.

Удари по енергосистемі України:

З жовтня 2022 року Росія намагається знищити енероструктуру України. Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

Росія не припинила масовані обстріли України навіть у новорічну ніч.

Війна в Україні та падіння світового капіталу:

Станом на 30 грудня 2022 року 500 найбагатших людей світа втратили у 2022 році 1,4 трлн доларів.

У 2022 році Ілон Маск, Джефф Безос, Чанпенг Чжао і Марк Цукерберг втратили близько 392 млрд доларів зі свого сукупного стану.

Криптовалютна біржа FTX, що належить Бенкману-Фріду, обвалилася після того, як криза ліквідності виявила діри в його криптоімперії.

Багами заарештували активи криптобіржі FTX на $3,5 мільярда

Статки Фріда в розмірі 16 млрд доларів було стерто менш ніж за тиждень. Ця подія спричинила падіння на 84 млрд дол статків гендиректора Binance Чанпена Чжао.

31 грудня 2022 року світові акції закрили найгірший рік з часів фінансової кризи 2008 року.

Індійський магнат Гаутам Адані випередив Білла Гейтса і Уоррена Баффета за індексом багатства, і наростив свої статки на 42 млрд дол за рік до 119 млрд дол. Так він став третьою найбагатшою людиною в світі в кінці серпня, а у вересні ненадовго обійшов Безоса і посів друге місце в рейтингу. Це найвищий рейтинг за всю історію для азіатського мільярдера.

Станом на кінець 2022 року вперше в історії війна в Україні знизила вартість світового капіталу.

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