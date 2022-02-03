На ринку криптовалюта зараз досить невизначена ситуація через велику кількість токенів, на якій можна зіграти.

Мастодонти криптоіндустрії – біткоїн й ефір – навряд чи покажуть аналогічні попереднім рокам темпи зростання. Через це інвесторам рекомендується сформувати портфель з альтернативних цифрових активів.

Якщо розглядати найперспективніші криптовалюти для інвестування на сьогодні, то експерти виділяють наступну трійку: Solana, Avalanche і Polkadot. Прогноз опублікував РБК.

Solana

Відкриває список платформа смарт-контрактів Solana (SOL), яка позиціюється як конкурент Ethereum. Експерти виділяють значне зростання розробки на основі Solana, як блокчейн-мережі, що вказує на високий попит з боку спільноти на дане рішення.

Найближчим часом їй прогнозують відновлення ціни до позначки $200 (зростання на 108% з поточних рівнів). Раніше відомий криптотрейдер Остін Арнольд додав Solana у свій топ "вибухових" криптовалют, яких у 2022 році чекає успіх.

Avalanche

Перспективним проєктом експерти називають і Avalanche. Від інших цю крипту вигідно відрізняє якісна маркетингова програма, бізнес-модель і той факт, що в цей час це одна з найкращих платформ для смарт-контрактів з точки зору масштабування.

Аналітики прогнозують швидке зростання ціни на токен до $120 (подорожчання на 82%).

Polkadot

Кількома днями раніше Polkadot вибила з топ-10 улюблену криптовалюту Ілона Маска Dogecoin. Попри це, навіть зараз токен коштує досить дешево, близько $18, через зв'язок з нестабільною сферою децентралізованих фінансів (DeFi).

В умовах корекції ціна токена може піднятися до рівня $40 (зростання на 122%).

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Раніше експерти ринку радили інвесторам помаленьку позбуватися мемної криптовалюти. Зазначається, що разом з подальшим формуванням крипторинку неминуче його природне очищення від такого роду жартівливих проєктів

Як приклад експерти наводять ситуацію з Ілоном Маском і "МакДональдзом", коли на хайпі був створений токен Grimacecoin, вартість якого буквально за пару годин зросла з 0,008 доларів до 2,08 доларів. Тобто, тимчасове зростання склало понад 285 000%. Проте з часом ціна впала до $ 0,60.

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