На цьому тижні НБУ не продавав валюту.

Національний банк України Цього тижня - з 31 січня по 4 лютого - купив на міжбанківському валютному ринку 333,7 млн дол. для поповнення резервів.

Згідно з даними, опублікованими на сайті регулятора, на цьому тижні НБУ не проводив інтервенції з продажу валюти на підтримку гривні.

При цьому з початку року обсяг продажу Нацбанком валюти перевищує обсяг її покупки на 1,2 млрд дол.

Так, з початку 2022 року, регулятор продав 1,511 млрд дол. для стримування знецінення гривні на тлі новин про можливе вторгнення РФ в Україну.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в НБУ зазначили, що валютний ринок України зараз значно більш стійкий до шоків, ніж під час попередніх криз.

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