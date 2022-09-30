Українці й надалі зможуть переказувати кошти за кордон для оплати навчання, лікування, транспортування хворих, витрат, пов’язаних зі смертю, а також для сплати аліментів.

Національний банк з 5 жовтня повертає заборону на Р2Р-перекази з гривневих платіжних карток українських банків на картки іноземних банків.

Про це повідомила прес-служба регулятора.

"Дозвіл на Р2Р-перекази за кордон з гривневих платіжних карток, ухвалений у квітні 2022 року, дав змогу українцям підтримати під час найважчого періоду своїх близьких, які вимушено переїхали в інші країни через повномасштабну агресію РФ. Водночас після понад 7 місяців воєнного стану роль такого інструмента для підтримання громадян за кордоном зменшується, водночас ризики його використання, щоб обійти обмеження на купівлю валюти, збільшуються", - наголосили в НБУ.

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Зазначається, що такий захід сприятиме захисту міжнародних резервів України, які є важливими, зокрема, для безперебійної роботи економіки та для здійснення оборонних закупівель.

"Звертаємо увагу, що українці й надалі матимуть змогу переказувати кошти за кордон для оплати навчання (на рахунки навчальних закладів), лікування, транспортування хворих, витрат, пов’язаних зі смертю, а також для сплати аліментів. Крім того, НБУ врахував запити громадян та дозволив із 1 жовтня переказувати кошти за кордон для оплати навчання на рахунок юридичної особи-нерезидента, яка відповідно до наданих навчальним закладом повноважень здійснює приймання коштів", - йдеться у повідомленні.

Також громадяни можуть переказувати кошти між гривневими платіжними картками українських банків незалежно від країни фактичного перебування клієнта. Крім того, зберігатиметься дозвіл на Р2Р-перекази з валютних платіжних карток українських банків на картки іноземних банків у межах щомісячного ліміту в розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті), який є спільним для цих операцій та для операцій, що належать до "quasi cash".

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P2P-перекази – це перекази з картки на картку (з англійської peer-to-peer – "від особи до особи"). До операцій "quasi cash", зокрема, належать поповнення електронних гаманців, брокерських або форекс-рахунків, оплата дорожніх чеків, купівля віртуальних активів тощо.

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк 21 липня дозволив банкам продавати громадянам безготівкову іноземну валюту за умови внесення цих коштів на строковий депозит.

Кількість банків, які пропонують таку послугу, поступово збільшується. Зокрема, протягом серпня-вересня таку можливість забезпечили кілька банків з найбільшою кількістю клієнтів.

Крім того Нацбанк 21 липня послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

В уряді прогнозують, що у 2023 році курс долара досягне 50 гривень, а індекс споживчих цін складе 30,6%.

За вказаним прогнозом, на початку наступного року курс долара становитиме 42 гривні, а в кінці – гривня девальвує до 50. Крім того, очікується, що ціни у 2023 році продовжать стрімко зростати. У макропрогнозі закладена інфляція в 30,6% (станом на Червень вона становила 22,2%).

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