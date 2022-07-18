Монети відкарбовані номіналом 5 гривень та 10 гривень.

Національний банк ввів в обіг пам’ятні монети "Ой, у лузі червона калина". Вони прикрашені зображеннями грон та листами калини, які доповнюються рядками з куплету української повстанської пісні.

У пресслужбі НБУ зазначили, що ця пісня стала новим символом незламності українського народу та об’єднала борців за свободу України в усьому світі.

Автором монет став Дмитро Кривонос. Втілили її в життя скульптори – Святослав Іваненко та Володимир Атаманчук.

Монети відкарбовані номіналом 5 гривень (із нейзильберу) та 10 гривень (зі срібла). Загальний тираж зі срібла – до 5 000 штук, з нейзильберу – до 250 000 штук.

Нагадаємо, раніше в Україні ввели в обіг пам’ятні монети "В єдності – сила" номіналом 5 і 10 грн. Вони присвячені єднанню українського народу у боротьбі проти російського агресора та міжнародній підтримці, яку Україні надає весь цивілізований світ.

Також ми повідомляли, що Білий дім випустив колекційну монету на честь захисників Зміїного острова. Доставка до України та всі країни НАТО безкоштовна.

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