Колекційна монета номіналом 5 гривень вводиться в обіг з 29 липня.

Національний банк України випустив пам'ятну монету на честь повернення рідкісних диких коней Пржевальського до Чорнобильської зони відчуження.

Про це повідомила прес-служба регулятора.

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Зокрема, пам'ятна монета "Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського" вводиться в обіг з 29 липня 2021 року.

Номінал монети - 5 гривень, тираж - 40 тисяч штук.

На аверсі зображений кінь Пржевальського в кольорі. На реверсі - лось, бурий ведмідь, чорний лелека, зубр і рись, які занесені до Червоної книги України.

Фальшиві та зношені монети

За даними Нацбанку, кількість підроблених банкнот національної валюти в Україні у 2020 році зросла до 5,5 штуки на 1 млн справжніх купюр з 3 штук у 2019 році, але показник залишається стабільно низьким.

25 червня 2021 року Національний банк України виставив на аукціон брухт зношених і виведених з обігу монет загальною вагою близько 45,8 тонни.

Незручні монети

7 липня 2021 року з'явилася інформація про те, що Національний банк України працює над зміною дизайну монет номіналом 1 і 2 гривні, щоб вони стали більш зручними у використанні.

Автор: Ганна Нагорна